Sampdoria, Pradè: "Vincere senza giocare bene un segnale di maturità"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Soddisfatto al cento per cento dopo l'1-0 sul Bologna, Daniele Pradè, direttore dell'Area Tecnica della Sampdoria: "Non abbiamo giocato bene, ma abbiamo vinto. E questo è un segnale di maturità. Sono davvero contento per come è andata. Abbiamo gestito la partita e in una delle poche occasioni che abbiamo avuto abbiamo segnato, portandola a casa. Noi in Tribuna ci abbiamo creduto fino alla fine", le parole del dirigente a Samp TV.