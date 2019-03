© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il centrocampista della Sampdoria Dennis Praet ha commentato ai canali ufficiali dei blucerchiati la vittoria di ieri col Sassuolo e la convocazione in Nazionale: "Abbiamo fatto una buona partita, con cinque gol. Avevamo bisogno di vincere contro il Sassuolo, sono felice per il gol che ho segnato. Ci sono ancora tanti punti in palio e dobbiamo credere nel nostro obiettivo. Belgio? Sono sempre contento quando vengo chiamato in Nazionale, spero di poter giocare qualche minuto":