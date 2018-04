Sampdoria, Praet: "C'era il rigore. Il Genoa non è venuto per vincere"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo lo 0-0 contro il Genoa, il centrocampista della Sampdoria Dennis Praet a Premium Sport ha detto: "Era rigore? Per me sì perché ho sentito che mi ha colpito, non sono riuscito a stare in piedi e per me è rigore. Lui mi tira molto. Dovete essere più cinici? Sì è vero ma il Genoa non è venuto per vincere, ci abbiamo provato, avuto pazienza e non siamo riusciti a far gol".