Sampdoria, Praet: "Futuro? Ora sto bene qui, a fine anno vediamo"

Fresco di rinnovo con la Sampdoria, Dennis Praet ha parlato a Sky Sport 24 del rapporto coi blucerchiati: "Mi sento a casa qua, sono molto felice e voglio restare alla Samp".

Quindi sei intenzionato a rimanere a fine stagione? Tanti club sono interessati.

"Non lo so, dico adesso che sono contento qua. Poi a fine anno vediamo, ora mi sento bene qui, non sono il primo capitano ma mi fa piacere qualche volta la fascia".

Anche Quagliarella in aria di rinnovo.

"Sì, lui ogni anno mi sorprende: fa tanti gol e aiuta la squadra sempre, speriamo che possa rimanere tanti anni alla Samp".