Sampdoria, Praet: "Lusingato dell'interesse della Juventus"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dennis Praet, centrocampista della Sampdoria, è stato intervistato dal Corriere dello Sport: "Noi comunque a Roma andiamo per fare punti, non per difenderci: vogliamo arrivare in Europa League. Io nel mirino della Juventus? Non so niente di questa storia, in Italia ci sono tante voci di mercato. Se mi seguendo, mi fa piacere, e non mi lascia indifferenze il fatto che la più grande squadra d’Italia sia interessata a me. Qua però sono felice e penso solo alla Sampdoria. Di cosa ho bisogno per il futuro? Di arrivare il più in alto possibile, in una grande squadra. Il mio processo di crescita però deve essere graduale, senza forzature. Per questo dall’Anderlecht ho scelto la Samp: andare in un top club mi avrebbe costretto a fare tanta panchina e invece io ho bisogno di giocare".