Sampdoria, Praet: "Motivati per la Roma. C'era rigore su di me"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il centrocampista della Sampdoria Dennis Praet ha analizzato così ai microfoni dei canali ufficiali del club la sconfitta casalinga col Torino: "Non abbiamo giocato la nostra migliore partita, ma abbiamo comunque dato tutto. Siamo stati sfortunati, anche se il Torino è stato più efficace di noi. Abbiamo subito gol troppo facilmente, ma abbiamo provato comunque a reagire".

Sul rigore non assegnato al 39': "Per me era rigore. L'arbitro ha deciso di continuare a giocare, peccato".

Sulla Roma: "Siamo motivati dopo due sconfitte. A Roma non sarà facile, ma ci servono punti e dobbiamo riprendere subito il nostro cammino".