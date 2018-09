Sampdoria-Praet, parti distanti per il rinnovo. Ma non c'è fretta

Fin qui non ha ancora convinto appieno, ma di tempo a disposizione ce n'è e le qualità a Denis Praet non mancano. Prosegue - scrive Il Secolo XIX - la trattativa con la Sampdoria per il rinnovo di contratto, attualmente in scadenza a giugno 2020. Massimo Ferrero ha parlato con lui in Sardegna, ma al momento le parti sono distanti sulle cifre. La sensazione è che il club blucerchiato non abbia fretta, di conseguenza i colloqui per trovare l'accordo definitivo non sono ancora entrati nel vivo.