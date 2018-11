Sampdoria, Praet: "Sofferto la fisicità del Toro. A Roma per vincere"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dennis Praet, centrocampista della Sampdoria, ha commentato così in zona mista la sconfitta subita contro il Torino: "Abbiamo sofferto la fisicità del Torino, non abbiamo saputo vincere abbastanza contrasti. Il Torino è stato bravo a fare gol, noi non siamo stati attenti e non abbiamo fatto quel che dobbiamo fare. Il campionato è ancora lungo: dobbiamo ritrovare la nostra organizzazione, dobbiamo stare attenti e fare meglio. Con la Roma non sarà facile, però dobbiamo cercare la vittoria dopo due sconfitte: dobbiamo fare meglio".