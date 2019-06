Sampdoria, Praet: "Vorrei andare in un dei 4 campionati top in Europa"

Il belga, appetito sul mercato, ha fatto sapere quali sono i suoi desiderata.

Dennis Praet, centrocampista della Sampdoria e della nazionale belga, accostato a Juventus e Milan, parla a Het Laatste Nieuws del suo futuro professionale dal Belgio: "Ho sempre detto che il mio sogno è di fare un passo in avanti. Se fosse una buona soluzione per la Sampdoria, gradirei andare in una big dei quattro principali campionati europei".