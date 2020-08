Sampdoria, prima offerta dal Celtic per Colley: prestito oneroso con obbligo di riscatto

Futuro sempre più in bilico per Omar Colley. Il difensore gambiano è sul mercato e gode di grandi estimatori specialmente oltremanica. Secondo quanto riporta l’edizione odierna de Il Secolo XIX, sarebbe arrivata la prima offerta dal Celtic Glasgow per il centrale della Sampdoria. Il club scozzese avrebbe offerto due milioni per il prestito oneroso più un obbligo di riscatto fissato a 6,5. Il giocatore a bilancio vale 5,5 milioni e i blucerchiati, si legge sempre sul quotidiano ligure, vorrebbero venderlo a 10/11 per poi effettuare una plusvalenza da 5/6 milioni.