Sampdoria, problema rinnovo per Praet: è già al massimo salariale

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

C'è un problema rinnovo in casa Sampdoria. Stando a quanto riferito da Il Secolo XIX, Dennis Praet è già al massimo salariale, guadagna 1,5 milioni di euro, ma il suo contratto scadrà nel 2020. Per prolungarglielo, però, bisognerebbe aumentargli ancora lo stipendio e alzare anche il valore della sua clausola rescissoria. I blucerchiati non si sono mai trovati di fronte ad una situazione del genere, ora si attendono sviluppi.