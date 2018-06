Sampdoria, può tornare di moda Ferrari: ma costa 13,5 milioni

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Sampdoria non riscatterà Gian Marco Ferrari dal Sassuolo, ma potrebbe trattare dopo avere ceduto Matias Silvestre - seguito da Parma e Spal - e Vasco Regini (Chievo). In caso entrambi i difensori dovessero salutare i blucerchiati, allora Ferrari tornerà a essere un obiettivo. Il problema è il costo, come spiega Il Secolo XIX, che è di 13,5 milioni.