Sampdoria, Quagliarella: "Ancora non ci credo. Il record è mio"

Fabio Quagliarella, che con la doppietta rifilata ieri all'Udinese ha eguagliato il record di Batistuta (a segno per undici gare di fila), ha parlato ai microfoni del sito ufficiale dei blucerchiati: "Serata indimenticabile, pensare anche solo di avvicinarsi ad uno così come era Batistuta è impensabile. Ma strada facendo mi dicevo chissà… e poi è arrivato. Sono senza parole, non ci credo: l’ho fatto veramente. Il pallone pesava un po’ sul dischetto . Sembrava una palla medica. Però sono andato cattivo, pensando che avrei potuto fare il record. Avessi sbagliato? Fa niente… però è entrata. Questo è un grande gruppo, fatto di ottimi professionisti. Questa vittoria è davvero meritata: hanno giocato tutti una gran partita. Ora Napoli, che per me sarà sempre una gara speciale".