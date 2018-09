Sampdoria, Quagliarella: "Chi gioca con me di solito segna tanto"

Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto l’attaccante della Sampdoria Fabio Quagliarella dopo la vittoria contro il Frosinone: “Oggi è una di quelle giornate che ricorderò per sempre, uscire tra gli applausi in trasferta non capita spesso. Mi piace fare la giocata bella, il gol per me è tutto, ma mi piace abbinare anche una bella giocata. Si pensa che io sono un uomo d’area, da 20 gol in campionato. Io ho sempre lavorato per la squadra, c’è un lavoro non solo di finalizzazione ma anche di squadra e questo ti fa consumare energie. Cerco di dare il contributo a 360°. Io cerco sempre di capire con chi gioco, le sue qualità, parlo tanto con i miei compagni di reparto. I dati dicono che chi gioca con me qualche gol l’ha fatto. Defrel è partito bene, speriamo continui”.