© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ai microfoni di DAZN dopo Sampdoria-Bologna 4-1 è intervenuto Fabio Quagliarella, attaccante blucerchiato: “Non potevamo sbagliare anche questa partita, sapevamo che il Bologna sarebbe venuto qui a fare una battaglia, siamo stati bravi, abbiamo giocato con grande umiltà e portato a casa una vittoria fondamentale. La mia stagione? Non c’è nessun segreto, se non l’amore per questo sport che amo fin da bambino. Finché le forze mi reggono non mi risparmio mai, grazie anche alla squadra che mi aiuta a fare così bene”.