Sampdoria, Quagliarella: "L'esultanza con la telecamera era per i tifosi"

L’attaccante della Sampdoria Fabio Quagliarella ha commentato ai canali ufficiali del club il match vinto oggi contro l’Hellas Verona: “A fine primo tempo era dura, il Verona è la sorpresa e gioca benissimo. Siamo stati bravi a reagire, a pareggiare e a segnare e ci ha permesso di conquistare tre punti pesantissimi. Sapevo che era un rigore importante, anche perché le altre vincevano. La partita aveva contorni surreali: e noi andiamo sempre in svantaggio, soprattutto qui in casa. Non è facile questa situazione, giocare a porte chiuse è un altro sport. Ho esultato con la telecamera per dedicarla ai nostri tifosi. Il decreto però parla chiaro e va rispettato. Posizione dei calciatori? Non so cosa sia giusto fare, ma adesso bisogna pensare alle famiglie che soffrono, ai medici e agli infermieri che stanno lavorando per la salute di tutti".