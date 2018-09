Sampdoria, Quagliarella: "Peccato aver segnato contro il mio Napoli"

© foto di www.imagephotoagency.it

Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto l’attaccante della Sampdoria Fabio Quagliarella dopo la vittoria contro il Napoli: “Siamo stati bravi e compatti quando c’era da difendere e davanti alla porta abbiamo fatto il massimo. Il gol? Forse è uno dei miei tre gol più belli. L’unico dispiacere è averlo fatto contro il mio Napoli. Sanno che io faccio il tifoso per loro. Il Napoli secondo me ha sprecato tante energie nelle prime due gare, fare due rimonte ti porta via tanto”.