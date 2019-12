L’attaccante della Sampdoria Fabio Quagliarella ha parlato a Samp TV al termine del match perso contro il Parma: “Oggi non dovevamo perdere. Ho sbagliato un rigore importante, che ci avrebbe fatto almeno pareggiare. Mi prendo la responsabilità come capitano, l’ho colpita male. Peccato, ora va affrontato il derby - conclude Quagliarella -, che stavolta ha un doppio valore, per la classifica sia per la città. Ci teniamo, anche se non sarà facile. Dimentichiamo questa partita. Sono contentissimo del rinnovo, ringrazio la società, i compagni e i tifosi, ci tenevo festeggiare con loro. Spero di farlo presto", ha concluso.