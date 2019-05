Sampdoria, quel trenta che non diventa trentuno

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Per il terzo anno consecutivo la storia si ripete. La Sampdoria vince, convince, gioca ottime partite alternate a prestazioni meno buone - ci sta nell'andamento della stagione - ma poi non riesce mai a compiere quel salto definitivo di qualità che può permettere l'ingresso alle competizioni internazionali. Anche in questa stagione i blucerchiati hanno accarezzato l'opportunità di giocarsi almeno il settimo posto, che vale l'approdo ai preliminari di Europa League, ma alla fine hanno perso terreno vincendo solo una partita, il derby, nelle ultime uscite ufficiali e conquistato solo quattro punti. Anche quest'anno è mancato l'ultimo passo. Quell'uno per fare trentuno che Giampaolo ha tirato in ballo prima del match con la Lazio. E' successo la stessa cosa nella passata stagione quando Quagliarella e soci per trequarti di stagione sono stati al sesto posto per poi rallentare da metà marzo conquistando solo 10 punti nelle ultime undici partite e terminando al decimo posto.

Incontro Giampaolo-società - "Un altro anno nell'anonimato, il prossimo, non ci sto a viverlo". Parole e musica proprio di Marco Giampaolo che già dopo Bologna, sconfitta che ha portato alle dimissioni di Walter Sabatini dopo una discussione con Massimo Ferrero, ha iniziato a sottolineare il mancato salto di qualità mentale della sua squadra, sottolineando quanto siano importanti i progetti della società. Prossimamente ci sarà un incontro poi, in caso di pensieri discordi, si andrà all'addio. Il tecnico di Bellinzona ha fatto capire ampiamente come è necessario un salto di qualità dopo tre stagioni positive ma senza mai porre la ciliegina sulla torta blucerchiata. Resta anche da capire quali saranno gli scenari societari futuri del club ligure. Nella giornata di ieri, il direttore sportivo del Fortuna Düsseldorf , parlando a bild.de di Dawid Kownacki, ha dichiarato: "Tratteremo e faremo il possibile. L'unico problema è che attualmente c'è in atto un cambiamento societario alla Sampdoria". Questo però è un altro capitolo che si aprirà entro fine mese.