Sampdoria, Rafael:" Chiunque vuole giocare, ma qui sono felice"

Il portiere della Sampdoria Rafael Cabral ha parlato dopo lo 0-0 contro il Chievo: “Usciamo dispiaciuti perché non abbiamo vinto - riporta Sampdoria.it -. Non abbiamo preso gol ed è positivo ma volevamo sicuramente fare meglio: sognavamo di qualificarci in Europa ma non ci siamo riusciti. Siamo dispiaciuti perché lo avremmo meritato per quello che abbiamo fatto vedere per buona parte della stagione. Bisogna guardare avanti, la Sampdoria merita di più del nono posto secondo me”.

Sulla sua stagione - “Personalmente ho fatto il mio lavoro per avere più opportunità, il mio è un ruolo diverso dagli altri. Le scelte spettano al mister e rispetto quello che ha deciso. Ovvio che chiunque voglia giocare ma qui sto bene, ho un buon feeling con la società, squadra e staff sono eccezionali: sono felice di essere alla Samp”.