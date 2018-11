Sampdoria, Ramirez: "La vittoria ci manca ma un punto non fa male"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Gaston Ramirez, trequartista della Sampdoria, ha parlato al sito ufficiale del club dopo il pari nel derby contro il Genoa: "Ci sono un po’ di aspetti da migliorare, ma stasera il pareggio ci sta. Dobbiamo migliorare le nostre prestazioni, però. Penso che abbiamo iniziato molto bene, con gioco, palleggio e controllo. Poi dopo il rigore, che gli abbiamo un po’ regalato, hanno iniziato a fare meglio loro. È stato un errore che abbiamo pagato caro, specie mentalmente. L’importante stasera era non subire il gioco, anche se per certi versi è stato difficile per noi tenere palla. Ci hanno costretto a correre. Coi palloni lunghi ci hanno fatto male, costringendoci a correre e correre… Svolta mancata? A nessuno piace non vincere, ma dobbiamo continuare a lavorare così e a credere in quello che facciamo. Andiamo avanti per la nostra strada. La vittoria un po’ ci manca, ma un punto in più non fa mai male".