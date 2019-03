Sampdoria, Ramirez: "Non basta una grande gara. Serve il 100%"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Gaston Ramirez ha presentato la sfida tra Sampdoria e Milan ai microfoni di DAZN: "Non basta fare una grande partita, dobbiamo mettercela tutta per vincere perché è importante per noi: Dobbiamo giocare al cento percento, siamo in venticinque e siamo tutti pronti per giocare queste partite".