Sampdoria, Ramirez: "Ottima gara, non abbiamo mai perso la testa"

© foto di Federico Gaetano

Gaston Ramirez, autore di un grandissimo gol contro l'Empoli, ha parlato ai microfoni di Samp TV:

"Partita dura, loro sono forti in ripartenza e ci hanno fatto correre, però l'abbiamo letta bene e secondo me abbiamo fatto un'ottima gara nel palleggio e non abbiamo perso mai la testa. Sempre concentrati su quel che dovevamo fare cercando di trovare gli spazi, per fortuna abbiamo preso tre punti importantissimi.

Sul goal ho cercato lo scarico ma poi, non trovando lo scarico, ho cercato di far la giocata che per fortuna è venuta bene, un bel goal che ha portato il pareggio per fare il secondo tempo con più fiducia, con la consapevolezza di poterla portare a casa.

La squadra sta maturando velocemente, le partite durano 95 minuti dunque abbiamo imparato a giocare fino alla fine, senza mollare e senza regalare nulla quindi dobbiamo continuare su questa strada.

E' un campionato molto equilibrato, siamo tante squadre in 4 o 5 punti, questo vuole dire che la squadra che molla un pò perde punti, siamo consapevoli e abbiamo la testa nella strada giusta, bisogna continuare a lavorare."