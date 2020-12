Sampdoria, Ramirez può diventare un'idea di mercato per l'Atalanta

Il Secolo XIX in edicola questa mattina dedica ampio spazio al caso Gaston Ramirez. L'agente del giocatore è ai ferri corti con il presidente Massimo Ferrero, per questo motivo, dopo essere stato vicino al Torino in estate, a gennaio l'uruguaiano potrebbe partire. Destinazione? Occhio all'Atalanta. A gennaio tornerà alla base Depaoli, chissà che l'occasione non possa essere utile per discutere del trequartista blucerchiato.