© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico della Sampdoria, Claudio Ranieri, ha parlato della cessione di Gianluca Caprari: "Mi spiace perché è un ragazzo valido. Mi ha parlato, praticamente aveva perso l’entusiasmo stando qua e io non posso accettare giocatori che non stanno bene in una squadra. Voleva giocare. E’ andato a Parma e gli auguro di giocare e stare bene. Lo stimolo sarà diverso, farà sicuramente bene e glielo auguro perché è un ragazzo d'oro".