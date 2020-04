Sampdoria, Ranieri: "Con Ferrero ci capiamo. Mi ha convinto subito"

Nella lunga intervista concessa questa mattina al Corriere dello Sport, il tecnico della Sampdoria Claudio Ranieri ha parlato della propria squadra e del rapporto col presidente Ferrero: "Con lui parliamo romano e ci capiamo facilmente. Non è stato difficile convincermi perché la Sampdoria mi è sempre stata simpatica. Anche con i tifosi il rapporto è magnifico, si sono calati perfettamente in questa lotta per restare in A". Sulla sua ricetta per salvare la squadra dopo il suo arrivo ha aggiunto: "Ho cercato di ricreare uno spirito positivo visto che questa squadra negli ultimi anni ha sempre fatto bene. E' importante che alla ripresa i ragazzi ritrovino lo spirito che ci aveva permesso di risalire la classifica".