Sampdoria, Ranieri: "Con lo spirito del secondo tempo sono sicuro che ci salveremo"

vedi letture

Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, ha parlato ai media ufficiali del club dopo la sconfitta per 2-1 subita contro l'Inter al Meazza: "Nel nostro primo tempo siamo stati troppo timidi e paurosi. Sapevamo che sarebbero partiti a mille all'ora ma non mi aspettavo tutta questa attesa da parte nostra. Quando volevamo andare a pressarli in avanti abbiamo sbagliato i tempi e ci hanno aperto bene. Sono un grande squadra. Il secondo tempo mi è piaciuto molto di più perché siamo entrati con la voglia di lottare. Abbiamo riaperto la partita ed è questa la voglia e la determinazione che voglio vedere nelle prossime gare. C'è posto per tutti e si devono fare trovare pronti. Chi non ha mai giocato dovrà avere del tempo di apprendistato ma con lo spirito di sacrificio mostrato nella ripresa sono sicuro che ci salveremo".