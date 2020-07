Sampdoria, Ranieri: "E' stato un campionato falsato, ora vogliamo finire bene"

Vigilia di campionato per la Sampdoria che domani alle 18 sfiderà il Brescia al "Rigamonti". In vista dell'ultimo match di campionato, il tecnico blucerchiato Claudio Ranieri ha parlato ai microfoni del canale ufficiale del club: "Vogliamo concludere bene. Non sarà una partita facile perché il Brescia sta giocando bene e sta lottando in ogni partita. Noi però vogliamo finire bene, con i tre punti, rispettando il Brescia ma cercando di vincere la partita. Dopo la salvezza è vero che abbiamo raccolto tre sconfitte però è anche vero che abbiamo lottato su ogni pallone. Nell'ultima in casa si è visto che finchè abbiamo avuto forza, abbiamo pressato e abbiamo avuto la palla dell'1-1. Naturalmente quando tu recuperi in due giorni e gli altri cinque le difficoltà ci sono e la qualità esce fuori alla fin fine. Io sono soddisfatto di questi ragazzi e di come si sono comportanti ma dobbiamo finire. Il calcio non è facile".

Finale di campionato - Il tecnico blucerchiato si è poi soffermato sul campionato che sta per concludersi: "Noi non ci siamo più allenati, abbiamo fatto solo dei grandi recuperi e si allenavano un po' i ragazzi che non giocavano. Dall'Inter a domani c'è stato un grande dispendio di energie nervose perchè ad ogni partita ci giocavamo la Serie A e non era facile ricaricare immediatamente le energie nervose, sia dopo un risultato negativo sia dopo uno positivo, e pensare alla successiva. Metto nel cassetto la grande professionalità dei ragazzi e l'esser diventati squadra. Ho sempre chiesto ai ragazzi la prestazione e questa squadra mi ha sempre seguito in tutto e per tutto, mi ha soddisfatto in pieno perchè ha sempre lottato anche quando ha perso. Cosa mi resta di questa stagione? Mi resta il fatto di aver conosciuto dei ragazzi stupendi, di aver conosciuto da vicino la tifoseria doriana che è stupendo, lo ripeto ancora una volta. E' un campionato stranissimo, falsato perchè col Covid e senza pubblico è stato veramente brutto e lo dico proprio perchè mi sono salvato. Se uno fosse retrocesso hai delle scuse. No, è stato brutto. Mi auguro che nel prossimo campionato ci possano essere i tifosi nostri e di tutte le altre squadre perchè lo sport si fa con i tifosi sennò è uno sport senza senso".

Mercato - Chiusura dedicata alla prossima stagione e a cosa servirà alla squadra: "Ne ho parlato con Osti e Pecini. Vediamo quello che si può fare. Il presidente ha detto che non vuole più soffrire. Mi auguro che si possa non soffrire e si possa fare una buona campagna acquisti".