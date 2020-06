Sampdoria, Ranieri è una furia e cita Blade Runner. Ma dalla ripresa sono ancora zero punti

Da quando il calcio è ripartito, dopo il lockdown, in casa Sampdoria si è sempre sentito lo stesso tipo di riflessione dopo ogni partita: tre sconfitte, tutte accompagnate da un "avremmo meritato di più" di sottofondo. Se contro Inter e Roma il valore assoluto dell'avversaria poteva essere ampio alibi, questa volta sono state invece alcune ingenuità dei singoli - su tutte quella di Murru che ha concesso il rigore del vantaggio al Bologna - a costar caro ai blucerchiati. Nel post-partita, più che soffermarsi su problematiche tecniche e difetti individuale, il tecnico Ranieri ha riservato gran parte delle sue risorse mentali agli episodi. In particolare, l'arbitraggio di Doveri, che si è meritato una citazione da Blade Runner ("Ho visto cose che voi umani non potete neanche immaginare..."): la cosa che più ha fatto infuriare Ranieri, è stata l'interpretazione dell'azione nel rigore conquistato da Orsolini, nato a suo dire da un fallo di Medel su Tonelli. Di certo, però, c'è che al momento la Samp ha collezionato zero punti dalla ripartenza, ed è ancora coinvolta in zone non propriamente serenissime di classifica.