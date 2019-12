Sampdoria, Ranieri: "Emozione impagabile. Domani pensiamo alla Juve"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico della Sampdoria Claudio Ranieri ha commentato la vittoria contro il Genoa a DAZN: "È stata una partita molto difficile, giocata con il coltello tra i denti da entrambe le squadre. Menomale siamo riusciti a trovare quel piccolo spiraglio per fare gol".

La situazione in classifica?

"Intanto vincere il derby è sempre importante, a prescindere dalla classifica. In più lottiamo per la salvezza, quindi i punti valgono doppio. Ora arriva la Juventus e non sarà semplice ma l'importante era dare questa gioia ai nostri tifosi".

Le scelte di formazione?

"Il tridente era difficile da mettere in campo perché loro fanno buone triangolazioni, Thiago Motta è un bravissimo allenatore e con il rombo rischiavamo di correre a vuoto. Così abbiamo sopperito al palleggio con la tattica"

Il cambio di Quagliarella come quello di Totti nel derby con la Lazio?

"Questo è stato senza dubbio più semplice (ride, ndr). Fabio aveva qualche problemino fisico e aveva dato tutto, era il momento giusto per cambiarlo".

Il gol?

"Sapevamo che Romero sarebbe salito molto e avevamo impostato il pressing in modo da correre il meno possibile ed essere pronti. Linetty poi è stato bravo ad arrivare da dietro e conquistare il pallone su Ghiglione".

Può essere una svolta?

"Dobbiamo continuare a lavorare come stiamo facendo. Andiamo avanti così: nulla è fatto e da domani mattina dobbiamo pensare alla prossima".

Le emozioni della vittoria?

"Faccio questo lavoro per questo, è indescrivibile. Vincere nel momento giusto è impagabile. Sappiamo che le stracittadine sono qualcosa in più ma continuiamo a lavorare".