© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico della Sampdoria Claudio Ranieri ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il successo sul Brescia: "La squadra si sta ritrovando. Sta ritrovando la fiducia. Ora siamo squadra. Siamo compatti e non ci arrendiamo alle prime difficoltà. Dobbiamo continuare su questa linea. Certo, ora andiamo in casa della Lazio che sta attraversando un periodo splendido. E' una squadra sicura, dall'80' in poi ha ribaltato molti risultati. Godiamoci questa partita e poi pensiamo alla Lazio".