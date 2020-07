Sampdoria, Ranieri: "Il derby è un'altra partita. Parma per noi è fondamentale, basilare"

Dopo il successo interno contro il Cagliari, la Sampdoria si prepara alla trasferta di Parma. Una gara insidiosa che proietterà i blucerchiati al derby di mercoledì. Claudio Ranieri però vuole pensare una gara alla volta, partendo naturalmente da quella del "Tardini": "Noi siamo una squadra che deve essere concentrata per fare buone partite - ha detto al canale ufficiale del club - al di là del risultato. Parma per noi è fondamentale, basilare. Perché Parma ci potrebbe dire che siamo salvi. Per cui voglio il massimo dai miei ragazzi, voglio il massimo della concentrazione. Il derby è un'altra partita. Noi adesso siamo in lotta per la salvezza e dobbiamo tirarci fuori il prima possibile perché questo campionato è particolarissimo. Noi dobbiamo dare il 100 o 110% perché come diamo il 99 non siamo la squadra che conosciamo".

