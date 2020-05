Sampdoria, Ranieri: "Le cinque sostituzioni sono una gran cosa. Giusto ripartire contro l'Inter"

Nel corso dell'intervista concessa oggi ai canali ufficiali del club doriano, mister Claudio Ranieri ha parlato anche dei cinque cambi e della ripresa degli allenamenti: "Le cinque sostituzioni sono una grande cosa. Il caldo e le partite ravvicinate portano il rischio di sfruttare troppo i calciatori, quando ci saranno tre partite a settimana lo stress sarà notevole. Allenamenti? Non ho voluto contrasti, non per il Coronavirus dato che ci fanno tanti test a settimana, ma perché lo scopo era fare rientrare i ragazzi in clima partita lentamente. Ora che sappiamo che il 20 giugno ci sarà la prima sfida alzeremo i ritmi. Inter? È giusto che la prima partita sia il recupero contro l'Inter, così ci metteremo tutti in pari", le dichiarazioni dell'allenatore della Sampdoria.