Il tecnico della Sampdoria Claudio Ranieri ha commentato ai microfoni di Samp TV il ko patito contro il Bologna: “Nel primo tempo abbiamo dato fiducia al Bologna, sbagliando alcuni passaggi e dando spazio alle loro ripartenze - ha esordito -. Peccato, perché abbiamo avuto una buona reazione dopo il loro vantaggio e abbiamo fatto vedere anche cose positive. Avremmo dovuto mantenere alta l’attenzione in occasione del calcio d’angolo che ha portato al loro raddoppio. Nello sport si vince e si perde: per fortuna si torna in campo fra tre giorni e mi aspetto una reazione immediata. La squadra è demoralizzata per la sconfitta, ma le difficoltà si affrontano da uomini e sono fiducioso che lo faremo già dalle prossime partite”, ha concluso.