© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico della Sampdoria, Claudio Ranieri, ha parlato in conferenza stampa prima della sfida contro la SPAL, in programma lunedì sera a Ferrara. "Linetty sta bene e molto probabilmente me lo porto dietro. Sta recuperando. Non ha i 90 minuti ma trenta sì. È un talento ma ora dobbiamo fare sostanza. Arriverà il suo momento. Tempo al tempo".