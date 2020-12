Sampdoria, Ranieri: "Milan padrone del campo ma la partita è stata aperta"

Claudio Ranieri, nel corso dell'intervista a Sky ha commentato così il risultato finale: ""L'anno scorso ce n'erano troppi e non andava bene, onestamente se me l'avessero dato contro mi sarebbe dispiaciuto. È come il rigore che ci è stato dato contro: pensavo che Jankto fosse stato caricato, in realtà non è così. Quindi è giusto dare il rigore. Nel primo tempo non volevamo dargli la profondità, loro hanno movimenti codificati. Invece non riuscivamo a ripartire, e molti pericoli sono scaturiti dalle nostre uscite. Nel secondo tempo la squadra ha avuto una reazione d'orgoglio, non dico che avremmo meritato il pari perché il Milan è stato padrone del campo, ma la partita è stata aperta".