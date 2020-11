Sampdoria, Ranieri: "Nella ripresa meritavamo la vittoria"

Claudio Ranieri, tecnico della Sampdoria, ai microfoni di Sky Sport ha commentato così l’1-1 contro il Genoa: “Ai ragazzi chiedo sempre di dare il massimo di ciò che hanno, i gruppi vincenti si riconoscono da questo. Abbiamo fatto bene, ma non benissimo: i nostri avversari si sono chiusi bene, nel settore centrale loro avevano più palleggio di noi. Nel primo tempo siamo stati pari, nella ripresa meritavamo qualcosa in più noi. Quando non si riesce a vincere, è bene non perdere”.

Qual è l'obiettivo di questa Sampdoria?

"Seppur vedessi qualcosa di bello che voi ora non vedete, non lo direi mai. L'anno scorso siamo stati un anno sott'acqua, non ne venivamo fuori; poi con il lockdown siamo riusciti a salvarci con qualche giornata in anticipo. Ora vogliamo raggiungere quanto prima i 40 punti".

A cosa è dovuta la trasformazione dal punto di vista del gioco?

"Credo sia un fattore di testa. Non mi aspettavo la brutta partita fatta a Torino contro la Juventus, ho visto paura di osare. E questa non è mai stata la filosofia".

Keita alternativa a Quagliarella o posson ogiocare insieme?

"C'è l'idea di farli giocare insieme o Keita sulla fascia. È arrivato da poco, si allenato poco. Pian piano li porterò ai loro standard".