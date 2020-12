Sampdoria, Ranieri: "Nella riunione ho parlato con Candreva e ho scelto di non convocarlo"

Vigilia di campionato per la Sampdoria che domani sera sfiderà al "Bentegodi" il Verona. In vista del match contro i gialloblu di Juric, il tecnico blucerchiato Claudio Ranieri ha parlato ai canali ufficiali della società: "Non bisogna pensare né a vittorie né a sconfitta ma a pensare ad affrontare squadra dopo squadra. Io sostengo che la partita contro il Napoli sia stata buonissima. Certo, hanno trovato due gol ma se non lascia due occasioni ad una squadra come il Napoli...però siamo vicini. I ragazzi hanno fatto veramente una buona prestazione, convinta, hanno giocato bene. Dobbiamo andare. Affrontiamo un'altra squadra che sta in gran forma, aggressiva e non ti fa respirare. Per cui dobbiamo essere molto pratici e molto rapidi".

Il Verona è la sorpresa del campionato?

"Considero il Verona la sorpresa dell'anno scorso e una grossa rivelazione quest'anno. Juric sta facendo un gran lavoro, complimenti".

Squadra difficile da affrontare.

"E' una squadra difficile da affrontare perchè gioca un po' come l'Atalanta: uomo su uomo, a tutto campo e non ti fa respirare. I ragazzi sono avvisati, abbiamo visto i filmati per cui dobbiamo giocare a mille all'ora soprattutto mentalmente".

Come sta la squadra?

"La squadra sta bene, è in un buon momento di condizione fisica. Mi sembra di fare un po' il raffronto con l'anno scorso dove la squadra giocava e lottava ma poi al primo sussulto si prendeva gol. Poi dopo non mollando, ad essere determinati, resilienti e non lasciandosi trasportare dallo sconforto la squadra si è salvata. Ma se noi andiamo a vedere a mente fredda quello che è successo durante il campionato che le partite sono state più o meno le stesse. Le palle-gol le abbiamo lasciate anche quando abbiamo vinto soltanto che gli avversari non hanno segnato. Io credo che dobbiamo continuare ad insistere su quello che stiamo facendo perché lo abbiamo fatto benissimo l'anno scorso e lo abbiamo fatto benino quest'anno. Noi ci stiamo ritrovando e sono convinto che ne usciremo fuori".

La formazione?

"Vediamo un attimo. Durante il meeting ho parlato un attimo con Candreva, non l'ho convocato e adesso vediamo. Le scelte le farò, come sempre, la sera prima. Stasera tirerò le somme e vedrò come mettere la squadra in campo".

La preparazione?

"Stiamo ricalcando il lockdown. Chi ha giocato ha fatto scarico ieri e oggi un pochino di più. Chi non ha giocato ha lavorato ieri oggi un pochino di meno in modo da mantenere tutti sulla stessa falsariga. Certo, chi gioca di meno gli manca il ritmo partita ma questo è normale. La squadra si allena bene, con grande entusiasmo e volontà".

Cambi di formazione?

"Giocando ogni tre giorni qualche rotazione ci sta. Dobbiamo fare delle rotazioni mirate per mantenere sempre vivo e forte il gruppo squadra che è la cosa più importante per me".