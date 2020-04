Sampdoria, Ranieri: "Non abbiamo mai mollato, ora seguiamo le indicazioni del governo"

Ospite di Sky, il tecnico della Sampdoria Claudio Ranieri si è concesso un lungo excursus nella sua carriera di allenatore, il cui vanto più grande rimane certamente l'incredibile successo in Premier League con il Leicester City: "Aver vinto la Premier con una squadra che si era salvata all'ultima partita è qualcosa di bello che spero possa essere eguagliato in futuro, di certo a me ha fatto piacere essere al posto giusto al momento giusto".

Come vive l'isolamento?

"In pratica non abbiamo mai mollato, ogni sera mandiamo il programma della mattina seguente e i calciatori si attengono a questo. Non è la stessa cosa perché non tutti hanno un giardino. La vivo con grande fiducia che si possa tornare alla vita normale, ma la cosa più importante è dire quello che ci dice il governo".

Come immagina il primo allenamento dopo la fine dell'emergenza?

"La prima cosa che mi dispiacerà sarà non poter abbracciare i ragazzi. Ci capiremo col feeling già instaurato, ricominceremo e sarà bello e gioioso per tutti noi poterci riallenare insieme".

Tre aggettivi per il grande Leicester?

"Meraviglioso, unico ma irripetibile non lo voglio dire, spero che possa essere eguagliato in futuro".

Con quale mentalità dovrà ripartire la Samp?

"Spero si possa ripartire bene, ho avuto diversi giocatori toccati dal Coronavirus ed è un peccato, visto che eravamo in un momento eccellente prima dello stop".

Crede che Lampard possa fare meglio da allenatore che da giocatore?

"Ha avuto il Chelsea giovanissimo ma sta facendo bene, è una persona molto intelligente e gli auguro di superare quello che ha fatto da allenatore".

De Rossi potrebbe essere un bravo allenatore?

"De Rossi era un allenatore già in campo, un ragazzo determinato, serio e intelligente, anche se fare l'allenatore è un mestiere completamente differente dal calciatore. Poi c'è il papà allenatore che saprà dargli dei consigli".

L'addio di De Rossi è stato anche il suo secondo saluto al pubblico di Roma:

"E' così e mi sono emozionato, io faccio questo lavoro per le emozioni e finchè ne avrò proverò a continuare".

La Roma è il suo grande amore, si può dire?

"Sono state sempre tifoso sin da bambino, sono diventato professionista poi ma dentro di te c'è sempre quel bambino che tifa la sua prima squadra".

Cambierebbe qualcosa rispetto a quanto ha fatto durante Roma-Sampdoria, che vi fece perdere lo Scudetto nel 2010?

"Direi di no. Sbagliammo diversi gol nel primo tempo, poi purtroppo ci furono due invenzioni di Cassano per Pazzini e... evidentemente doveva anare così. Stanchezza? Non credo, avevamo fatto un gran recupero sull'Inter e ripeto, credo pesarono più i gol sbagliati".

"Dilly ding dilly dong": ci racconta la storia di questo tormentone?

"E' una cosa che dicevo a mia figlia da piccola e ho continuato ad usarlo poi in tutte le squadre che ho allenat, anche al Cagliari. Da Leicester in poi non lo suo più, incosciamente ho una forma di rispetto".

Fece esordire Fabio Cannavaro: ci vuole dire qualcosa su di lui?

"Non lo feci esordire io ma Ottavio Bianchi, però lo portati in Prima Squadra: è stato un calciatore eccelso e gli auguri di ripetere quanto ha fatto da calciatore anche da allenatore".

Catanzaro: un'altra tappa importante della sua carriera.

"Otto campionati tra B ed A non si dimenticano: sono cittadino onorario, la porto nel cuore, è una cittadina dove ogni anno torno, ha un mare stipendio. È anche uno dei primi risultati che vado a vedere".

Grandi ricordi anche a Cagliari.

"È la mia favola, tutti dicono Leicester ma no, è Cagliari. Ho fatto tutte le categorie, ho preso il Cagliari in Serie C contro il parere di molti, una grande squadra quando ancora non sapevo se avrei fatto davvero l'allenatore. I fratelli Orrù mi fecero sentire uno di loro".

Salvò il Parma e lanciò Giuseppe Rossi: una impresa che vale quanto quella di Leicester.

"Giuseppe era un giovane e grazie ai suoi gol ci salvammo. Tornavo dall'esperienza di Valencia, dove mi aveva riportato il cuore e sbagliai a seguirlo. Quella era una squadra che aveva vinto campionato e Coppa UEFA ma non era attrezzata a ripetersi, lo dissi anche ai dirigenti. Quando le cose andarono male però mi mandarono via. Ci rimasi talmente male che per un anno non volli allenatore. Poi arrivò la chiamata del Parma, fu mia moglie a convincermi ad andare. Trovai una squadra che voleva salvarsi, l'avevo seguito anche negli anni precedenti perché c'era Cinquini, che avevo avuto a Firenze. Credevo in quei ragazzi, non era possibile che fossero ultimi, ma è stata una impresa forse ancora più difficile di Leicester. Arrivai a metà febbraio e senza avere l’opportunità di provare la squadra e di fare amichevoli, riuscimmo subito a trovare il nocciolo della questione. Trovai ragazzi meravigliosi che mi seguirono in tutto e per tutto, oltre a un pubblico eccellente, il pubblico di Parma lo ricorderò per sempre".

All'Inter e alla Juventus le è mancato il guizzo finale:

"Sono arrivato alla Juve in un momento particolare, tornava dalla Serie B e più di un terzo e un secondo posto non si poteva fare. C'erano cinque grandi campioni e tanti ragazzi. All'Inter arrivai nel dopo-Mourinho, con una squadra che andava rifondata, feci sette vittorie di seguito ma a natale mi vendettero motta e coutinho, il primo era un catalizzatore, un regista che faceva girare tutta la squadra. Venni esonerato, ma probabilmente se avessi distribuito le sette vittorie durante tutta la stagione forse mi sarei salvato".

Adesso c'è un'altra città di mare nella sua vita, e la Sampdoria.

"Quando sono arrivato ha sempre piovuto per un mese, ora sono dentro casa, quindi il mare lo vedo solo al tg (ride, ndr). Mi vedo bene qui, c'è un gran feeling con la società e con la squadra, mi trovo bene anche coi tifosi. Contro il Lecce ci fecero gol in contropiede, spingemmo tutta la partita per pareggiare, coi tifosi che ci spingevano. A fine partita invece ci fischiarono e non mi era mai capitato: non ce l'avremmo fatta senza la loro spinta, ma il messaggio era che così non andava".

C'è una panchina che ti è mancata nella tua carriera? Una a cui avresti aspirato?

"Sono molto fatalista, io cerco di star bene qua e fare bene qua. Non ho mai aspirato a quella squadra o a quell'altra, so che il calcio è strano. Non hai niente e ti arriva una telefonata che ti arrivare chissà dove".

C'è una Nazionale nel suo futuro?

"È una cosa totalmente differente: arrivi, i giocatori li vedi il martedì e il sabato devi giocare, poi rigiochi il marted e li rivedi un mese dopo. Mancini sta facendo un lavoro eccezionale, ha creato un gruppo e ha giovani molto interessanti, l'Italia ha bisogno di tornare in alto".

Perché Zola non è un grande allenatore oggi?

"Parlando di Gianfranco ricordo la sua esplosione a Napoli: eravamo nel dopo-Maradona e Ferlaino mi diceva che dovevamo portare un numero 10 in squadra, io gli dissi di puntare su Zola, una scommessa mia. Da lì in poi ha fatto quello che ha fatto. Da tecnico, sono convinto che l'esperienza avuta con Sarri gli abbia fatto molto bene, mi auguro la sfrutti".

Che cosa ha rappresentato per lei la figura di Agostino Di Bartolomei?

"Non tutti sanno che Agostino era più giovane di me e che lo andavo a prendere io per fare gli allenamenti al Tre Fontane con la Roma. Agostino è sempre stato un ragazzo introverso e quello che è successo mi ha spezzato il cuore. La piazza di Roma? La Roma si ama, qualsiasi cosa faccia. Sono contento da tifoso del lavoro che sta facendo Fonseca".