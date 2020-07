Sampdoria, Ranieri non molla la presa: "Non dobbiamo pensare di essere già salvi"

vedi letture

Più nove sul Lecce terzultimo in classifica, la Sampdoria dopo l'ultima vittoria contro il Cagliari ha fatto un passo in avanti importante, forse fondamentale, verso la salvezza. Però Claudio Ranieri non vuole che la squadra stacchi la spina e alla vigilia della sfida contro il Parma: "Ci vuole una grossa determinazione ed è quello che chiedo in questa ultima parte di campionato. Io non ho mai mollato su nessuna partita. Da giocatore non ero un fenomeno, ero uno normale ma che sul campo non mollava mai. Poi accettavo il risultato perché è uno sport. Noi dobbiamo fare il massimo. Dobbiamo salvarci e non fare l'errore che il più è stato fatto. Dobbiamo stare sul pezzo perché solo così noi siamo una squadra".

Clicca qui per la conferenza stampa integrale di Claudio Ranieri