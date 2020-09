Sampdoria, Ranieri riparte dal 4-4-2 in attesa degli innesti dal mercato

In principio sarà i 4-4-2. Uno schema semplice, basico che nella passata stagione ha tolto molto spesso le castagne dal fuoco di una Sampdoria in bilico sul precipizio della retrocessione per gran parte del campionato. Ripartirà da qui Claudio Ranieri. Il tecnico blucerchiato sta plasmando la squadra nel ritiro casalingo di Bogliasco, fra tattica e esercizi fisici, con l’obiettivo di arrivare al via della Serie A del 20 settembre prossimo in casa della corazzata Juventus guidata da Andrea Pirlo al meglio della condizione. Un inizio in salita per Quagliarella e compagni che, dopo i bianconeri, ospiteranno il Benevento per poi affrontare nell’ordine Fiorentina, Lazio e Atalanta prima del derby.

Le varianti sugli esterni - Le prime due uscite stagionali contro Alessandria, Serie C, e Derthona, Serie D, si sono concluse rispettivamente con un pareggio e con un successo maturato nella seconda frazione di gara con mister Ranieri che ha potuto provare l’assetto tattico pur privo dei nazionali Ekdal, Jankto, Thorsby, Bereszynski, Askildsen e Damsgaard. Possibile partenza dunque con un centrocampo a quattro con Thorsby e Ekdal in mezzo al campo mentre sugli esterni Depaoli, Leris e Jankto si potrebbero contendere una maglia da titolare, ma attenzione al giovane Bahlouli che potrebbe anche essere impiegato sulla corsia laterale.

Gli innesti dal mercato - Intanto la società è al lavoro per regalare le pedine giuste a Claudio Ranieri. "Un mediano e un attaccante. Poi il nostro mercato è chiuso" ha detto il presidente Massimo Ferrero a Il Secolo XIX direttamente da Tortona. A centrocampo il club di Corte Lambruschini dovrà sostituire Linetty, accasatosi al Torino con Marco Giampaolo. Ci sarà tempo fino al 5 ottobre per completare il quadro con l'interrogativo che due innesti possano bastare alla Sampdoria per evitare la sofferenza della passata stagione. Al calciomercato, e poi al campo, la risposta.