Sampdoria, Ranieri: "Ritornare in campo sensazione bellissima, siamo in piena lotta"

Il tecnico della Sampdoria Claudio Ranieri ha parlato al media ufficiale del club della ripresa della stagione: "Ritrovarsi e tornare a calcare il terreno di gioco è una sensazione bellissima. In tutti noi c’è una voglia pazzesca di far bene ma la ripresa dopo due mesi di stop sarà un’incognita e ai ragazzi ho predicato cautela: man mano che ci avvicineremo al campionato aumenteremo i giri del motore. Gli stimoli a noi non mancano, siamo in piena lotta. Non sappiamo se questa stagione si concluderà: per questo dico sempre ai miei che dovremo essere bravi a rimanere sempre sopra la soglia della salvezza per metterci al riparo da brutti scherzi".