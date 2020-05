Sampdoria, Ranieri: "Senza tifosi il calcio non sarà lo stesso. Utili i cinque cambi"

Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, ha rilasciato un'intervista ai microfoni del Times of India parlando della possibile ripresa dei campionati: "Se il campionato riprenderà, giocheremo molte partite un breve lasso di tempo, quasi tre alla settimana - ha esordito -. E giocheremo d'estate, nel periodo più caldo dell'anno. Non ci sono mai stati casi simili, dovremo appellarci al buon senso e alla capacità di adattamento. Fortunatamente la regola delle cinque sostituzioni è stata approvata, sono favorevole e sono sicuro che ci aiuterà. Senza la passione dei tifosi non è la stessa cosa. Non sono mai stato coinvolto in una partita a porte chiuse da giocatore, ma mi è successo un paio di volte come allenatore, di recente con la Sampdoria l'8 marzo prima che tutto fosse bloccato. Non sembrava una partita in casa: i tifosi hanno sempre un ruolo chiave e sostengono la squadra, anche quando il risultato non è buono ed è come se fossero anche loro in campo", ha concluso l'allenatore.