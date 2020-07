Sampdoria, Ranieri si guadagna la conferma: si va verso un prolungamento fino al 2022

Claudio Ranieri può rimanere alla Sampdoria fino al 2022. Il tecnico doriano - come riportato da Sky Sport - ha ricevuto una proposta dal presidente Massimo Ferrero per prolungare il suo accordo in scadenza nel 2021 di un altro anno. I prossimi giorni saranno dunque decisivi per la scelta dell'allenatore romano.