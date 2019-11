Sampdoria, Ranieri: "Siamo in difficoltà e dobbiamo premunirci"

"Come? Preparandoci al peggio", le parole del tecnico blucerchiato in conferenza stampa quest'oggi.

Alla vigilia della sfida all'Udinese, il tecnico della Sampdoria Claudio Ranieri parla così del modo di giocare dei suoi: "Io cerco di mettere la squadra nelle condizioni di far gol. Se so che una squadra va in difficoltà pressando alto, faccio così. Se invece posso far male ad una squadra attendendola, ecco che il mio atteggiamento sarà differente. Noi dovremo interpretare la partita con attenzione. Partita spartiacque? Sì, però ogni partita è uno spartiacque. Ogni gara può essere quella giusta per farci prendere fiducia. Dobbiamo sapere che siamo in difficoltà e dobbiamo premunirci. E come possiamo premunirci? Preparandoci al peggio".