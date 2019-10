Sampdoria, Ranieri su Quagliarella: "Sia un riferimento. I gol arriveranno"

Capitolo Fabio Quagliarella, argomento inevitabile per ogni allenatore della Sampdoria. Claudio Ranieri non fa eccezione: "E' un giocatore che fa la differenza. L'anno scorso ha avuto un anno magico, quest'anno ha iniziato un po' in sordina. Io cercherò di aiutarlo ma come si dice aiutati che il ciel ti aiuta, lui deve essere un riferimento per i compagni. Mi aspetto tanto perchè il simbolo della Sampdoria. E' importante che faccia vedere la voglia di lottare e di salvarsi. I gol arriveranno".

