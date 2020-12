Sampdoria, Ranieri vuole una punta a gennaio: Llorente è il primo obiettivo

Il Secolo XIX quest'oggi si sofferma sul rendimento degli attaccanti della Sampdoria, che secondo il quotidiano fotografano lo stato di salute della squadra. Sulle 15 reti segnate finora dai blucerchiati, quelle delle punte sono 5, un terzo, tutte di Quagliarella e, curiosità, sempre le prime dell'incontro. Claudio Ranieri ha posto proprio il reparto offensivo come priorità del mercato di gennaio, indicando il profilo della punta da prendere, potente di gambe e bravo di testa. E ha espresso una preferenza, Fernando Llorente, in uscita dal Napoli ma dall'ingaggio pesante e dai tanti corteggiatori. Il presidente Ferrero si è già attivato per provare a prenderlo, trattando direttamente con l'agente.

Alternative - Chiaramente il ds Osti e Pecini hanno già una lista di possibili alternative, tra le quali ci sarebbe anche Patrick Cutrone, che la Fiorentina non riscatta. Attenzione a El Shaarawy, si sta allenando da solo ormai da mesi visto lo stop del campionato cinese e ha bisogno di trovare squadra per non perdere l'Europeo con la Nazionale. Sarebbe pronto a chiedere la risoluzione allo Shanghai Shenhua. A Ranieri non dispiace poi Valere Germain (lo ha avuto nel Monaco), 30 anni, impiegato con il contagocce dal tecnico del Marsiglia, Vilas Boas, ma pure lui dall'ingaggio pesante.