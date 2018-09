Sampdoria, reazione e recuperi per infrangere il tabù Cagliari

Dal corrispondente a Genova.

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Infrangere il tabù Cagliari. E' questo l'obiettivo della Sampdoria che domani sera sarà chiamata al quarto impegno nel giro di dieci giorni. La prestazione di sabato scorso contro l'Inter è stata convincente anche se nell'ultimo minuto di recupero è arrivata una sconfitta cocente. Adesso la squadra è chiamata alla reazione d'orgoglio - come ha scritto il suo difensore Lorenzo Tonelli su Instagram: "Non ci arrendiamo" - alla Sardegna Arena. Una sfida insidiosa per la formazione blucerchiata che andrà a giocare al cospetto di un avversario che si è sempre dimostrato ostico, specie quando affrontato fra le mura amiche. La Sardegna, intesa come Regione, non è stata mai benevola con i colori blucerchiati che hanno potuto sorridere solo cinque volte su 37 precedenti nelle varie competizioni. L'ultimo successo è datato 4 novembre 2007, quando la truppa di Novellino si impose per 3-0 con reti di Volpe, Caracciolo e Maggio. Da quel momento solo delusioni con le sconfitte firmate da Jeda - 30 novembre 2008 - oppure da Conti e Matri - 8 novembre 2009 - fino alla tripletta di Ibarbo del 10 marzo 2013 e al gol nel finale di Melchiorri il 26 settembre 2016 su liscio di Viviano. Nel 2014 e nello scorso campionato invece sono arrivate due rimonte da 0-2 a 2-2 mentre il 21 settembre 2013 a Trieste andò in scena una partita pazza con Gabbiadini che raggiunse all'89' il gol iniziale di Ekdal, all'epoca in rossoblu, prima della rete di Conti al 91' e del nuovo pareggio di De Silvestri al 93'.

RIENTRA KOWNACKI, SPERANZE PER CAPRARI - La sfida contro l'Inter Marco Giampaolo l'aveva ribattezzata un appuntamento al buio, visti i tanti punti di domanda sui giocatori a sua disposizione e, di conseguenza, sulla formazione iniziale. La giornata di ieri ha portato un responso positivo circa le condizioni di Kownacki che si è regolarmente allenato in gruppo e andrà a comporre il lotto di attaccanti a disposizione di Marco Giampaolo. L'incognita riguarda Gianluca Caprari che, convocato ma lasciato in tribuna contro l'Inter, è ancora acciaccato e ieri si è allenato a parte. Possibile avvicendamento a centrocampo con Barreto che dovrebbe tornare in campo dal primo minuto insieme a Ekdal e Praet, con Jankto ancora una volta in panchina. In difesa, davanti ad Audero, Bereszynski dovrebbe essere confermato a destra con l'ex di turno Murru a sinistra. Al centro invece Andersen potrebbe essere affiancato da Colley per far rifiatare Tonelli. In attacco le scelte sono quasi obbligate con Quagliarella e Defrel che dovranno tirare avanti la carretta anche domani sera mentre sulla trequarti, in attesa di Caprari, scalda i motori ancora una volta Gaston Ramirez.