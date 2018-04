Sampdoria, Regini sul Chievo: "Ci siamo impauriti, non è la prima volta"

© foto di Federico Gaetano

Il difensore della Sampdoria, Vasco Regini, ha parlato della sfida contro il Chievo, persa per 2-1. Ecco il virgolettato de Il Secolo XIX. "Siamo increduli e delusi per questa partita, nel primo tempo il dominio è stato evidente, ma non siamo riusciti a far fruttare più di un gol. Nella ripresa hanno fatto un paio di cross sbilenchi e noi ci siamo bloccati, impauriti. Una volta che andiamo in svantaggio non riusciamo più a ribaltare il risultato".