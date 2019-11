© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Un attaccante per la Sampdoria: secondo Tuttosport, viste le difficoltà offensive di Quagliarella & Co, la società blucerchiata starebbe pensando di riportare a Genova una vecchia conoscenza come Eder. L'attaccante italo-brasiliano, approdato allo Jiangsu Suning nel 2016, è stato già cercato dal Cagliari in estate e avrebbe voglia di tornare in Italia.